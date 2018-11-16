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Atatürk Havalimanı'ndaki Terör Saldırısı Davası'nda karar (2)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı

16 Kasım 2018 21:43

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 6 sanığı “Anayasayı ihlal\"  ve 45 kişiyi tasarlayarak kasten öldürme\" suçlarından 46\'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 6 sanık ayrıca 142 kişiyi \"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\" suçundan 2 bin 202\'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

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