Atatürk Havalimanı'ndaki Terör Saldırısı Davası'nda karar (2)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 6 sanığı “Anayasayı ihlal\" ve 45 kişiyi tasarlayarak kasten öldürme\" suçlarından 46\'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 6 sanık ayrıca 142 kişiyi \"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\" suçundan 2 bin 202\'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.