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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI'NDA KARAR (2) 

*6 SANIK  "ANAYASAYI İHLAL"  VE "TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇLARINDAN 46'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleşt

16 Kasım 2018 21:42

*6 SANIK  \"ANAYASAYI İHLAL\"  VE \"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME\" SUÇLARINDAN 46\'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 6 sanığı “Anayasayı ihlal\"  ve 45 kişiyi tasarlayarak kasten öldürme\" suçlarından 46\'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 6 sanık ayrıca 142 kişiyi \"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\" suçundan 2 bin 202\'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

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