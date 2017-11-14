Atatürk Havalimanı'ndaki Terör Saldırısı Davası'nda ikinci gün(SON)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması sona erdi. Tercüman aracılığıyla ifade veren sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını, Atatürk Havalimanı\'ndaki saldırıyla da bir ilgilerinin olmadığını savundu. İki gündür süren davada toplam 41 tutuklu sanığın ifade alma işlemi tamamlandı.

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada görülen davanın öğleden sonraki oturumunda savunmasını yapan tutuklu sanık Ramazan İdrisov hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Sanık İdrisov, Telegram isimli programda “…Kafirler için problem …\" şeklindeki mesajı da kendisinin yazmadığını söyledi. Cep telefonunda bulunduğu belirtilen “Kardeşlerim İstanbul sokakları kafirlerle dolu…\" şeklindeki mesajların sorulması üzerine de sanık Idrısov, “Böyle şeyler yazmadım\" diye yanıt verdi.

“SALDIRIYLA UZAKTAN YAKINDAN BİR BAĞLANTIM YOK\"

Sanıklardan Ahmet Dizlek de DEAŞ ile bağlantısının olmadığı halde 1,5 yıldır tutuklu olduğunu, “Mağdur oldum. İnşaatçıyım, işimden oldum. Kendimi cezaevinde buldum. Atatürk Havalimanı\'ndaki saldırıyla yakından ve uzaktan bir bağlantım yoktur. İçtenlikle söylüyorum. ilkokul mezunuyum. DEAŞ düşüncesi olmayan biriyim\" dedi. Mahkeme başkanı “Bombacı Rakim Bulgarov ile Muhammed Kalafai bağlantılı. Senin de telefon rehberinde DAEŞ militanı Muhammed Kalafai “cano\" olarak kayıtlı olarak geçiyor iddianame. Buna ne diyeceksin?\" diye sordu. Sanık Dizlek de şunları söyledi: Ben inşaatçıyım. Telefonumu tozdan dolayı bozulmuştur, telefoncuya vermişimdir. Bu olay olmasaydı, bu unutulurdu. Telefon değiştirdiğimden her şeyi hatırlamıyorum. İddia edilen numara eşimin numarası, benim eşim de telefonu kullanıyor. Okuma yazma bilmiyor. Başkası yazmıştır, bilemem. Kendim kullanmadım.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Söz alan diğer tutuklu sanıklar da Atatürk Havalimanı\'ndaki saldırıyla ilgilerinin olmadığını savunarak, suçlamaları reddetti. İki gündür görülen duruşmada toplam 41 tutuklu sanık ifade verdi. Duruşma yarına ertelendi.