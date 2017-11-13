 ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI BAŞLADI (2)

* Savunmasını yapan sanıklar terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti.

Haber:Serpil KIRKESER /İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

SAVUNMALAR BAŞLADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada ifade veren tutuklu sanık Cuma Güneş hakkındaki suçlamaları reddederek, “Bir takım kişilerle görüştüğüm iddia ediliyor. Bu kişilerle görüşmediği polis raporlarıyla da sabittir. \'Muaz\' ve \'Yakup\' kod isimli kişileri tanımıyorum. Ben kod isim de kullanmadım. Adım Cuma\'dır bana çevrem sadece \'Cumaali\' derler. Yakup oğlumun adıdır\" diye konuştu. Emlakçılık işiyle uğraştığını söyleyen sanık Cuma Güneş yapılan aramalarda ele geçen pasaportların da müşterilere ait olduğunu, arabasında ele geçen kar maskesini hatırlamadığını, iddianamede geçen 64 sayfalık kitabı da okumadığını söyledi.

“DOSYADAN ADIMIN SİLİNMESİNİ TALEP EDİYORUM\"

Tutuklu sanık Mahmut Tezin de 25 yaşında olduğunu , sigortalı bir işte çalıştığını, üniversite okuduğunu belirterek, 15 aydır da tutuklu ve mağdur olduğunu söyledi. “DEAŞ ile bağlantım yok\" diyen sanık Tezin, “Terör örgütlerini benimsemiyorum, yaptıklarını da tasvip etmiyorum. DEAŞ\'a gitmedim. Hesabıma giren çıkan para bellidir. İddianamede benimle ilgili suç unsuru yoktur. Neden hala mağdur ediliyorum? 17 yıldır yaşadığım evimden alındım. Bu iddianamede adımın geçmesi beni maddi ve manevi olarak mağdur etti. Milletin önüne öğretmen olarak çıkacakken, terörist olarak çıktım. Dosyadan adımın silinmesini talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.

“TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTIM YOK\"

Tutuklu sanık Harun İçoğlu da iddianamedeki ağır suçlamaları kabul etmediğini, terör örgütleriyle bağlantısı olmadığını, dosyada yargılanan sanıkları da tanımadığını savundu. 30 senedir aynı semtte oturduğunu, esnaf olduğunu belirten sanık İçoğlu, “Eşimi arayınca eve geldim. Polislere yardımcı oldum. Telefonlarımı teslim ettim. Evimde suç unsuru bulunmadı. Bana evinde bulunan bir kitap soruldu. O kitapta ben alındıktan 4 ay sonra yasaklanmış bunu da yeni öğrendim\" dedi. Üzerine kayıtlı 4 hat olduğunu, bu hatları da eşinin, yengesinin ve kendisinin kullandığını, aile paketi olduğunu söyleyen İçoğlu, “15 aydır neyle suçlandığımı bilmiyorum. Benim iş hayatım, aile hayatım var. Burada olmak beni rencide ediyor. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum\" dedi. Duruşmaya öğle arası verildi.

