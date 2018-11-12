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Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı davası

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 31'i tutuklu 4'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada bazı sanıklar esas hakkı

12 Kasım 2018 22:20

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 31\'i tutuklu 4\'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada bazı sanıklar esas hakkındaki son savunmalarını yaptı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu. Söz alan tutuklu sanıklar, terör saldırısıyla bir ilgilerinin olmadığını, örgüte üye olmadıklarını, suçsuz olduklarını ve adalete güvendiklerini belirtti. Sanıkların son savunmalarının alınması için duruşma yarına ertelendi.

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