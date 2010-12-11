-ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ RÖTARLARA ÇÖZÜM GELİYOR ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atatürk Havalimanı'nda yaşanan gecikmelerin en aza indirilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın en yoğun havanları arasında yer alan ve saatlik iniş/kalkış kapasitesi 40 uçak olan Atatürk Havalimanı'nda yaşanan gecikmelerin azaltılabilmesi için yeni bir sistem faaliyete geçirilecek. Buna göre, mevcut kapasitenin emniyetli, verimli ve maksimum seviyede kullanılabilmesi için en fazla iniş/kalkış yapılan 05 ve 35R pistleriyle ilgili çalışmalar sonunda ''Tercihli Pist Sistemi''nin devreye sokulmasına karar verildi. İniş/kalkış konfigürasyonu ve kuyruk arka rüzgarı bileşeni kapsamında, Atatürk Havalimanı'nda iki pistin iniş ve kalkışlarda daha uzun süreli ve etkin kullanılabilmesi amaçlandı. Tercihli Pist Sistemi, ilgili hava trafik ünitesi tarafından aksi bildirilmedikçe kullanılacak pistin kuru ve arka rüzgar bileşeni ile ıslak ve arka rüzgar bileşeninin belirlenecek değerlerde olması, ayrıca frenleme değerinin de ''iyi-iyi-iyi'' kriterlerine sahip olması durumunda uygulanacak. Trafik durumu, yerel meteorolojik koşullar, çevresel kısıtlamalar, teknik alt yapı, gürültü kontrolü, yer rüzgarı gibi faktörler dikkate alınarak hava trafik kontrol (ATC) ünitesi tarafından belirlenecek tercihli pisti kullanıp kullanmama kararı ve sorumluluğu kapsamında pilotlara da büyük görev düşecek. SHGM'nin başkanlığında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği, Türkiye Havayolları Pilotları Derneği gibi kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılarak hayata geçirilen bu uygulamayla, gecikmelerin en aza indirilmesi, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması, yolcu mağduriyetlerinin azaltılması ve maksimum kapasite kullanımı amaçlanıyor. Düzenlemeyle ayrıca gecikmeler nedeniyle, Türkiye hava sahasında trafik akış yönetimine, ülke ekonomisine, karbondioksit yayılım oranının düşürülmesiyle de çevre sağlığına önemli katkı sağlanması öngörülüyor. SHGM, yeni düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla Tercihli Pist Sistemi ile ilgili bilgileri yayımlaması için DHMİ Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Uygulamanın yeni yıla girmeden başlaması bekleniyor.