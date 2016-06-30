T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı'ndaki özel harekâtçılar artık devriye gezecek

Atatürk Havalimanı'ndaki görevli polislerin sayısı da iki kat arttırılacak

30 Haziran 2016 12:02

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan 42 kişinin öldüğü 100'den fazla kişinin de yaralandığı saldırının ardından özel harekât polislerinin artık devriye gezeceği bilgisi verildi. Ayrıca havalimanında görev yapan polis memurlarının da sayısının iki kat arttırılacağı söylendi.

Habertürk'ün haberine göre, Özel Harekât polislerinin havalimanlarında, daha çok uçak kaçırma gibi eylemlere müdahale amacıyla belirli noktalarda bulunduklarını ve göze görünmediklerini, ancak İstanbul’daki saldırının ardından bundan sonra, x-ray cihazı ve havalimanlarının çeşitli yerlerinde de tam teçhizatlı olarak göz önünde olacaklarını bildirdi

Terminal binalarının yanı sıra havalimanı çevresinde güvenliği sağlayan asker ve polise de termal kamera takviyesi yapıldı. Havalimanında mevcut bulunan x-ray cihazlarının hassasiyetleri artırılarak en hassas ayarlara getirildi.

.

ETİKETLER

Atatürk Havalimanı saldırısıİstanbulözel harekatpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24