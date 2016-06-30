Atatürk Havalimanı'ndaki özel harekâtçılar artık devriye gezecek

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan 42 kişinin öldüğü 100'den fazla kişinin de yaralandığı saldırının ardından özel harekât polislerinin artık devriye gezeceği bilgisi verildi. Ayrıca havalimanında görev yapan polis memurlarının da sayısının iki kat arttırılacağı söylendi.

Habertürk'ün haberine göre, Özel Harekât polislerinin havalimanlarında, daha çok uçak kaçırma gibi eylemlere müdahale amacıyla belirli noktalarda bulunduklarını ve göze görünmediklerini, ancak İstanbul’daki saldırının ardından bundan sonra, x-ray cihazı ve havalimanlarının çeşitli yerlerinde de tam teçhizatlı olarak göz önünde olacaklarını bildirdi

Terminal binalarının yanı sıra havalimanı çevresinde güvenliği sağlayan asker ve polise de termal kamera takviyesi yapıldı. Havalimanında mevcut bulunan x-ray cihazlarının hassasiyetleri artırılarak en hassas ayarlara getirildi.

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