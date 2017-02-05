Atatürk Havalimanı'ndaki kontrolden kaçan şüpheli minibüs yakalandı; 1 gözaltı

İstanbul Atatürk Havalimanı girişinde bu sabaha karşı polisin "dur" ihtarına uymayarak kontrolden kaçan minibüs gün boyu süren asayiş çalışmalarıyla yakalandı. Bir şüpheliyi gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, sabaha karşı havalimanı girişinde rutin asayiş uygulaması sırasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kontrolden kaçan minibüsün içindeki 3 şüphelinin bulunması için çalışmalar sürüyor.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası tespit edilen minibüsle kaçtığı gerekçesiyle birden çok sabıka kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Atatürk havalimanı'na saat 04.00 sıralarında gelen bir aracın görevlilerimizin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine aracı durdurmaya yönelik silahla ateş edilmiştir. Yapılan çalışmalarda araç içerisinde olduğu tespit edilen B.E. isimli şüpheli erkek şahsın ilimiz bakırköy ilçesinde bir hastanede yaralı olarak bulunduğu tespit edilmiş, şahısla ilgili yapılan araştırmada farklı suçlardan 17 adet aranma kaydı olduğu belirlenmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir"