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ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ KAZANIN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

  Haber: Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA Atatürk  Havalimanı’nda  Asiana Havayolları'na ait yolcu uçağının kanadının Türk Hava Yolları uçağının kuyruğuna çarptığı kaza sonrası kule ile pilot arasında yaşanan telsiz konuşmaları ortaya çıktı

14 Mayıs 2018 14:15

 

Haber: Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA
Atatürk  Havalimanı’nda  Asiana Havayolları\'na ait yolcu uçağının kanadının Türk Hava Yolları uçağının kuyruğuna çarptığı kaza sonrası kule ile pilot arasında yaşanan telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Telsiz konuşmalarına yansıyan diyalogda Türk Hava Yolları pilotu, kuleye arkadan bir hasar aldıklarını bildiriyor. 

Çarpışma anından hemen sonra pilot ile kule arasındaki diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:
-Pilot: Arkadan bir hasar var sanıyorum
-Kule: Anlaşılmadı
-Pilot: Efendim, arkadaki uçak kuyruğumuza çarptı. 217 numaradayız.
-Kule: Takip ediyoruz efendim. Şu anda gördük.

Görüntü Dökümü:
-Ses kaydı

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