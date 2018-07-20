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Yaşam

Atatürk Havalimanı'ndaki çıplak turist, güvenlik görevlilerin zor anlar yaşattı!

Alkollü olduğu belirtilen bir turist tuvalette soyunduktan sonra yolcu salonunda dolaştı

20 Temmuz 2018 20:47

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yabancı uyruklu bir kadın yolcu çırılçıplak soyundu, ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalışan personel zor anlar yaşadı.

Atatürk Havalimanı’nda dün ilginç bir olay yaşandı. Alkolü olduğu iddia edilen kadın turist, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'ndaki 206-207 numaralı kapıların bulunduğu alandaki bir tuvalette çırılçıplak soyunarak yolcu salonuna çıktı.

Airport Haber’de yer alan habere göre; çıplak halde terminal içerisinde dolaşan kadına havalimanı personeli müdahale etti. Görüntüde, alkollü olduğu belli olan kadının ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken bir çalışan ceketiyle kadının üzerini örtmeye çalıştı. Bu sırada kadın, personeli eliyle taciz etmeye çalıştı.

Bir süre havalimanı içerisinde çıplak şekilde dolaşan kadın daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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