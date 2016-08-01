Atatürk Havalimanı'ndaki CIP salonunun ismi değişti

Türk Hava Yolları’nın (THY) Atatürk Havalimanı’nda hizmet veren, dünyadaki sayılı CIP salonlarından birisi olan “ Lounge İstanbul’un adının, “15 Temmuz Demokrasi Kahramanları Salonu” olarak değiştirileceği kararı alındığı bildirildi.



THY’nin uçaklarında ve ikram salonlarında yolcularına dağıtılan Skylife Dergisi'nin bugün çıkan sayısında THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, köşe yazısında bu konuda şunları yazdı:

“Dünya demokrasi tarihine geçecek bu halk zaferi, şüphesiz ki aynı zamanda mazlum milletler için de bir ilham kaynağıdır. Bu tarihi günü her daim anmak adına Atatürk Havalimanı'nda mevcut Dış Hatlar CIP salonumuzun adını da '15 Temmuz Demokrasi Kahramanları Salonu' olarak değiştirme kararı almış bulunuyoruz.”