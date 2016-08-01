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15 Temmuz Darbe Girişimi

Atatürk Havalimanı'ndaki CIP salonunun ismi değişti

Salonun yeni ismi 15 Temmuz Demokrasi Kahramanları salonu oldu

01 Ağustos 2016 20:53

Türk Hava Yolları’nın (THY) Atatürk Havalimanı’nda hizmet veren, dünyadaki sayılı CIP salonlarından birisi olan “ Lounge İstanbul’un adının, “15 Temmuz Demokrasi Kahramanları Salonu” olarak değiştirileceği kararı alındığı bildirildi.

THY’nin uçaklarında ve ikram salonlarında yolcularına dağıtılan Skylife Dergisi'nin bugün çıkan sayısında THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, köşe yazısında bu konuda şunları yazdı: 

“Dünya demokrasi tarihine geçecek bu halk zaferi, şüphesiz ki aynı zamanda mazlum milletler için de bir ilham kaynağıdır. Bu tarihi günü her daim anmak adına Atatürk Havalimanı'nda mevcut Dış Hatlar CIP salonumuzun adını da '15 Temmuz Demokrasi Kahramanları Salonu' olarak değiştirme kararı almış bulunuyoruz.”

 

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