-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YOLCU REKORU İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Kış aylarında ortalama 750-800 uçağın iniş-kalkış yaptığı Atatürk Havalimanı'nda, yaz trafiği yoğunluğu yaşanıyor. 30 Haziran'da alana 999 uçak iniş-kalkış yaparken, 1 Temmuz tarihinde de, 123 bin 780 yolcu ile havalimanı tarihinin yolcu rekoru kırıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur'dan alınan bilgiye göre, trafik yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Havalimanı'nda kış aylarında ortalama günde 750-800 uçak iniş ve kalkış yaparken, Haziran ayından itibaren hava trafiğinde önemli artışlar kaydedildi. 30 Haziran Perşembe günü Atatürk Havalimanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Havalimanına 999 uçak iniş ve kalkış yaparken, toplam 121 bin 191 yolcu sayısına ulaşıldı. 1 Temmuz Cuma günü de en yoğun günlerden birinin yaşandığı Atatürk Havalimanı'nda 992 uçak iniş ve kalkış yaparken, havalimanı 123 bin 780 yolcu ile tarihinin en fazla yolcu sayısına ulaşarak bir rekora imza attı. Öte yandan, havalimanındaki yaz yoğunluğu devam ederken, 2 Temmuz'da alana iniş-kalkış yapan uçak sayısı 947, 3 Temmuz'da 973, 4 Temmuz'da 978, dün de 960 oldu. Bu arada, Atatürk Havalimanı'nda mayıs ayında 17-35 sağ pistinde başlayan çalışmalar ve 4 ilave taksi çıkış yolu inşaatı da sona erdi. Çalışmalar sonucu uçaklar daha hızlı bir şekilde piste girip çıkabilecek.