Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk; transit salonda adım atacak yer kalmadı

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) 10 günlük bayram tatilinin bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması ile Atatürk Havalimanı’nda yaşanan yoğunluğa bu kez transit olarak geçen on binlerce yolcu eklendi. 50 bin rakamına ulaşan transit yolcuyla birlikte Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali transit salonlarında adeta adım atacak yer kalmadı. Kafeteryalar, restoranlarr, uçak köprü alanlarındaki oturma grupları da tamamen doldu. Yolcuların bir kısmı oturacak yer bulamadığı için yerlerde oturmayı tercih etti. Havalimanı İşletici firması TAV bu yoğunluğu beklediklerini belirterek, gerekli tüm önlemleri aldıklarını söylediler.

Atatürk Havalimanı’nda iç ve dış hatlarda son günlerin en büyük rakamına ulaşılması beklenirken transit yolcularda da büyük artış oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri son iki gün içinde Atatürk Havalimanı’nda yaklaşık 195 bin yolcunun geçtiğini ve bunun 45 bininin transit yolcu olduğunu belirterek,“ Bugün için uçuş planı yapılan ve bizim havacılıkta ‘slot’ olarak tabir ettiğimiz uçuş sayısı 1540’ın üzerine çıkacak. Bu rakam şayet bugün gece yarısına kadar gerçekleşirse şimdiye kadar en çok ulaşılan sayı olacak. Bundan önceki rekor 1526’ydı.Bu da bir rekordur. Yolcu sayımız ise son iki gün ortalaması 195 bindir. Bu rakamın bugün 230-250 bin arasında olmasını bekliyoruz. Bu rakam da yolcu sayısı bakımından bir rekor olacak” dedi.

DHMİ yetkilileri ayrıca işletici firma TAV, emniyet ve gümrük teşkilatları ile tüm hava yolu çalışanlarının 24 saat kesintisiz görevleri başlarında olacağını da bildirdi.

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