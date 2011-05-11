T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK   İSTANBUL (A.A)

11 Mayıs 2011 16:59

-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK   İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı ve yaz trafiği nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda trafik yoğunluğu ve park sorunu yaşandı. New York'tan İstanbul'a gelen TK-002 sefer sayılı Boeing-777 tipi THY uçağı, saat 09.09'da Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak alana indikten sonra park yeri bulamayınca THY hangarlarının olduğu bölüme açıkta park edildi. Uçak burada bir saate yakın içindeki yolcularla körüklerin boşalmasını bekledi. Ancak diğer uçakların işlemlerinin uzaması ve terminale yakın park yerlerinin dolu olması üzerine yolcular saat 10.05'de uçaktan indirildi ve otobüslerle terminale getirildi.  ABD'den Türkiye'ye dönen ünlü basketbolcu Hidayet Türkoğlu ve ailesi de bir saate yakın süreyle açıkta beklemek zorunda kalan uçağın yolcuları arasında bulunuyordu.  Öte yandan, yaz uygulamasının başlaması ve İstanbul'da düzenlenen 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı nedeniyle gelen 90 uçaklık ek trafik, alanda trafik yoğunluğu ve park yeri sıkıntısına neden oldu. Havalimanına dün 1036 uçak iniş ve kalkış yaparken, bugün de yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı uçaklar geçici olarak taksi yollarına park ettirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24