-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı ve yaz trafiği nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda trafik yoğunluğu ve park sorunu yaşandı. New York'tan İstanbul'a gelen TK-002 sefer sayılı Boeing-777 tipi THY uçağı, saat 09.09'da Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak alana indikten sonra park yeri bulamayınca THY hangarlarının olduğu bölüme açıkta park edildi. Uçak burada bir saate yakın içindeki yolcularla körüklerin boşalmasını bekledi. Ancak diğer uçakların işlemlerinin uzaması ve terminale yakın park yerlerinin dolu olması üzerine yolcular saat 10.05'de uçaktan indirildi ve otobüslerle terminale getirildi. ABD'den Türkiye'ye dönen ünlü basketbolcu Hidayet Türkoğlu ve ailesi de bir saate yakın süreyle açıkta beklemek zorunda kalan uçağın yolcuları arasında bulunuyordu. Öte yandan, yaz uygulamasının başlaması ve İstanbul'da düzenlenen 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı nedeniyle gelen 90 uçaklık ek trafik, alanda trafik yoğunluğu ve park yeri sıkıntısına neden oldu. Havalimanına dün 1036 uçak iniş ve kalkış yaparken, bugün de yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı uçaklar geçici olarak taksi yollarına park ettirildi.