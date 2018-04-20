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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle 3 günlük tatili yurtdışında değerlendirmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde yoğunluğa yol açtı

20 Nisan 2018 22:43

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nın hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle 3 günlük tatili yurtdışında değerlendirmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde yoğunluğa yol açtı. Terminal girişlerinde ve kontuarlarda uzun kuyruklar oluştu.
İki günlük hafta sonu tatili ile Pazartesi günkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı değerlendirerek İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, çocuklarıyla Atatürk Havalimanı\'na akın etti. Akşam saatlerinden itibaren havalimanında yoğunluğu neden olan yolcular, terminal girişlerinde ve bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı çalışanlarının ise yolcuların bekleme sürelerini azaltmak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü. 

Görüntü Dökümü
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-Check-in kontuarlarından yolcu görüntü
-Pasaport kontrolünden yolcu görüntü
-Kalabalık yolcu görüntüsü
-Aile ve çocuklardan görüntü 
-genel ve detay görüntü


 

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