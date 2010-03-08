Atatürk Havalimanı'nda yangın!

T24 - VİP yolu üzerinde ve havalimanına yaklaşık 200 metre mesafedeki doğalgazdan elektrik üreten santralde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Terminalin elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşılayan santraldeki yangına, yaklaşık 20 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Santralde sadece jeneratörlerin bulunduğu ve bu jeneratörlerin kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.Yanan santralin havalimanın dışında olduğu belirtilirken, uçuş trafiğini etkileyen hiçbir durumun olmadığı, uçuşların planlandığı şekliyle devam ettiği açıklandı.







