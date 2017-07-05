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Atatürk Havalimanı'nda 'vücut tarayıcı cihaz' kullanımı başlıyor

Vücut tarayıcılarla, yolcunun üzerindeki plastik, seramik ve sıvı dahil tüm unsurlar görülebilecek.

05 Temmuz 2017 18:53

ABD uçuşlarında elektronik cihaz yasağının kaldırılmasından sonra  güvenlik önlemleri çerçevesinde ‘Vücut Tarayıcı cihazlar' Atatürk Havalimanı’na getirilerek montajına başlandı.

Yetkililer yeni cihazlarda diş protezi röntgeni çektirir gibi tarama yapılacağı ve görüntülerin de ekran üzerinde görüleceğini söyledi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Atatürk Havalimanı için 10,  Ankara ve İzmir için ise 4'er  ‘Vücut Tarayıcı’ (Body Scanner) alındığı öğrenildi.

Vücut tarayıcılarla,  yolcunun üzerindeki plastik, seramik ve sıvı dahil tüm unsurlar ekranda görülüyor. Vücut üzerinde herhangi bir unsur varsa operatör bu bilgiyi güvenlikteki arkadaşlarına bildiriyor ve göründüğü noktaları da belirtiyor.

Yolcu cihazın içine girdikten sonra iki kez sağlı ve sollu olarak dönüyor ve görüntü alınıyor. Bu görüntü operatörün önüne düşüyor ve operatör de görüntüye göre karar veriyor.

Yetkililer ‘Vücut Tarama’ cihazlarının dış hatlarda pasaport kontrolünden sonra, iç hatlarda da güvenlik kontrolu yapılan bölgede kullanılacağını söyledi.

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