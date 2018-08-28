ATATÜRK HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU  





Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 yolcunun valizlerinde 16 kilo 527 gram kokain ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Ağustos\'ta Kolombiya Bogota\'dan, Atatürk Havalimanı\'na birlikte gelen 2 yolcunun davranışlarından şüphelenerek takibe başladı. Şüpheli C.A.M.S.(21) ve J.O.F.M.(39) polis ekipleri tarafından durdurularak valizlerinde arama yapıldı. J.O.F.M.\'nin valizinde ve üstünde bir suç unsuruna rastlanmazken, C.A.M.S.\'nin valizinde yapılan aramada kahve, kuruyemiş poşetleri, korse ve dizüstü bilgisayar çantasına zulalanmış toplam 16 kilo 527 gram kokain ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen C.A.M.S. tutuklandı. Polis ekiplerinin C.A.M.S.\'yi gözaltına alması ve yaptığı aramalar polis kamerası ve havalimanı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

----------

-Polis ekiplerinin şüpheliyi gözltına alması

-Şüphelinin valizinde yapılan arama

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar



