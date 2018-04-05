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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanında yaptığı 2 operasyonda 15 kilo uyuşturucu ele geçirdi

05 Nisan 2018 17:26


 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanında yaptığı 2 operasyonda 15 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 23 Mart’ta düzenlediği 2 ayrı operasyonda Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan gelen İsviçre uyruklu F.A.(58) ve Etiyopya uyruklu A.Y.T.(20)’nin davranışlarından şüphelelerek takip etmeye başladı. Polis ekipleri yabancı uyruklu şüphelilerin pasaport kontuarından geçmelerinin ardından gözaltına aldı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan incelemede toplam 15 kilo 92 gram khat ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

UYUŞTURUCULARIN BULUNMASI POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin havalimanında F.A. ile A.Y.T.’yi gözaltına alması ve şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalar polis kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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