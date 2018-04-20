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ATATÜRK HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI 

  *Yurt dışından gelen 2 yolcunun valizlerinde 15 kilo 381 gram kokain ele geçirildi

20 Nisan 2018 13:45


 
*Yurt dışından gelen 2 yolcunun valizlerinde 15 kilo 381 gram kokain ele geçirildi.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Atatürk Havalimanı\'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilo 381 gram kokain ele geçirildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Nisan\'da Fas Kazablanka\'dan gelen bir yolcunun çantasında yaptığı aramada 17 paket halinde 2 kilo 54 gram kokain ele geçirdi. Şüpheli A.A. gözaltına alındı.
İkinci operasyon ise yine aynı gün yapıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti\'nin Johannesburg şehrinden gelen M.İ\'nin davranışlarından şüphelenen polis şüpheliyi durdurarak valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 13 kilo 327 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına alması ve valizinde yaptığı arama polis kamerası ve havalimanı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

Görüntü Dökümü
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POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alması
-Şüphelinin valizinde yapılan arama
-Genel ve detaylar 
 
 

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