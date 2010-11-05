-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sisin dağılmasıyla birlikte Atatürk Havalimanı'nda hava ulaşımı normale döndü. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan ve zaman zaman Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesinin 50-100 metreye kadar inmesine neden olan yoğun sis nedeniyle 29 uçak başka alanlara yönlendirildi. Yoğun sisin yaşandığı saatlerde Atatürk Havalimanı'na inemeyen 29 uçak, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Antalya ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına divert (liman değişikliği) etti. Yetkililer, Atatürk Havalimanı'nın 05-23 numaralı pistinin CAT-3 standartlarına sahip olduğunu, sisli havalarda da iniş ve kalkış yapılabildiğini, ancak CAT-3'ün yaklaşık 200 metre görüş mesafesinde buna izin verdiğini, oysa dün akşam yoğun sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 50 metreye indiğini ve o saatlerde uçakların başka alanlara yönlendirildiğini bildirdi. Öte yandan, Atatürk Havalimanı'nda bu sabah saat 03.00 sıralarında sisin dağılmaya başlaması ve görüş mesafesinin açılması üzerine uçuşlar da normale döndü. Bu arada, başka alanlara yönlendirilen uçaklar da sisin dağılması üzerine Atatürk Havalimanı'na dönmeye başladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan bu sabah Ankara'ya gitmesi gereken 08.30, 10.00 ve 11.00 uçakları da birleştirildi. Bu uçakların yolcuları saat 12.00'de Ankara'ya tek uçakla götürülecek.