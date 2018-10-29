ATATÜRK HAVALİMANI'NDA TİCARİ UÇUŞLAR 31 ARALIK'TA SONLANDIRILACAK

İbrahim YILDIZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) DEVLET HAVA Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 31 Aralık tarihinde Atatürk Havalimanı’nda uçuşların durdurulacağını, tüm yerli ve yabancı uçuşların o tarihten itibaren İstanbul Yeni Havalimanı’ndan yapılacağını açıkladı.

İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katılan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, burada Demirören Haber Ajansı Muhabiri’nin (DHA) sorularını yanıtladı. İstanbul Yeni Havalimanı’nın 6 yıl süren bir proje olduğunu belirten Ocak, proje ile Türk Sivil Havacılığın yeniden yazılacağını söyledi. Ocak yaptığı konuşmada, “Bu projede biz bürokratlarımızın ve Sayın cumhurbaşkanımızın emeği çok büyük. Bu proje ile bir hayali gerçekleştirdik. Türkiye doğal bir HAB, doğal bir merkez, özellikle İstanbul doğu, batı, kuzey, güney aksları arasında. Maalesef yeterli alt yapımız olmadığı için devler ligine çıkamamıştı. Artık bu proje ile çok ciddi bir alt yapı oluşturuyoruz. Teknolojik akıllı bir havalimanı inşa ettik. Bundan sonra artık Türkiye’yi doğal bir merkez haline getireceğiz. 60’ın üzerinde doğu batı yakasındaki ülkeyi, 20 trilyon üzerinde ekonomiyi birbirine direk bağlayacağız. Ve bütün ülkelerden bağlantı yoluyla gelen yolcularımızı dünyanın her yerine buradan ulaştıracağız\" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA GENEL HAVACILIK HİZMETİ VERİLECEK

29 Ekim 31 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı’ndan 5 iniş 5 kalkış olmak üzere bağlantısı olmayan 10 uçuş gerçekleşeceğinin altını çizen DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak şunları söyledi: “Türk Hava Yolları belirlenen tarihlerde günde 5 iniş ve 5 kalkış olmak üzere 10 uçuş buradan yapacaklar. Bunlar bağlantısız uçuşlar olacak. 31 Aralık’tan sonra tüm yerli ve yabancı havayolu şirketleri her türlü ticari uçuşunu iç hat ve dış hat uçuşlarını buradan yapacaklar ve Atatürk Havalimanı’nda ticari faaliyet sonlandırılacak. Sadece müstakil kargo uçuşları ve genel havacılık faaliyetleri Atatürk Havalimanı’ndan devam edecek, bakım onarım hangarları ikram tesislerimiz burada yapılana kadar orada devam edecek ve Türk Hava Sahası’nı yönettiğimiz yaklaşma merkezimiz yine Atatürk Havalimanı’nda bir müddet daha bu faaliyetler devam edecek.\"

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-Funda Ocak\'ın açıklamaları

