Atatürk Havalimanı'nda THY uçakları çarpıştı

Türk Hava Yolları'na ait iki uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda park sırasında taksi yolu olarak adlandırılan bölümde birbirine çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken uçaklarda hafif hasar meydana geldi. Türk Hava Yolları'nın TK-1888 Viyana-İstanbul seferini yapan TC-JNC kuyruk tescilli Airbus A330-200 tipi 'Bursa' uçağı ile Sau-Paulo - İstanbul uçuşunu yapan TK-16 sefer sayılı TC-JDN tescilli Airbus A340-300 tipi uçağı saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na peş peşe iniş yaptı.

Yolcular indirildi

Viyana uçağı, körüğe yanaşmak ve yolcularını bırakmak üzere 216 numaralı park pozisyonuna alınmak üzere hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen uçak, 'winglet' olarak adlandırılan kanat ucu ile park etmeye çalışan uçağın kuyruğuna vurdu. Winglet'in yanı sıra diğer uçağın kuyruk bölümünde APU olarak adlandırılan Harici Güç Ünitesi'nde hasar meydana geldi. İlk incelemenin ardından iki uçak da park pozisyonuna alındı ve yolcular indirildi. İki uçağı inceleyen THY Teknik yetkilileri, hasarın tam belirlenmesinin ardından gerekli bakım işlemlerine başlayacak.