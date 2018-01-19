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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SÖMESTR TATİLİ YOĞUNLUĞU

  Haber: İbrahim YILDIZ Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl ile tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen tatilciler nedeniyle  Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaş

19 Ocak 2018 18:02


 
Haber: İbrahim YILDIZ Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA
Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl ile tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen tatilciler nedeniyle  Atatürk Havalimanı\'nda yoğunluk yaşandı.
Atatürk Havalimanı\'nda öğle saatlerinde başlayan sömestr tatilini yoğunluğu nedeniyle havalimanı giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.

KARNESİ ALAN HAVALİMANINA KOŞTU 
Tatilini ailesiyle birlikte Almanya\'da geçirecek olan Ateş Tunç,“Çok mutluyum. Karnemi aldım. Şimdi Berlin\'e gideceğiz. Almanya\'da gezeceğiz . Karnem iyi olduğu için hediye olarak Almanya\'ya gidiyorumö diye konuştu. Anne Efsun Tunç ise, “Oğlumla beraber Almanya Berlin\'deki arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Birazcık kafa dinleyeceğiz. Bir planımız var, planımızı uygulayıp geri geleceğiz. Çocuğum için karne hediyesi oldu. Gezmek dolaşmak gerekiyor. Hem okuyan hem gezen çok biliyor derler. Bizde bu sefer gezme kısmını gerçekleştireceğizö dedi. Çocuk yolculardan Berke Uygun ise şunları söyledi:“6. Sınıfa gidiyorum. Karnem iyi olduğu için Takdir aldım. Bunun için çok mutluyum. Bunun da bedeli olarak yurt dışına tatile Avusturya\'ya gidiyorum. Annem babam orada, hep birlikte orada eğleneceğiz\"


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-Pasaporttan Görüntüler
-Check-in Kontuarlarından Görüntüler
-Röportajlar
-Detaylar

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