Atatürk Havalimanı’nda sigara odasına iptal

Atatürk Havalimanı’na yapılan ve bugün açılması planlanan dış hatlar gidiş katındaki sigara içme bölmesinin İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı inceleme sonrası iptal edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre üstü tel kafesle çevrili dış hatlardaki sigara içme bölmesi olarak adlandırılan bölümün yapılan inceleme sonrası yasadaki tarife uygun olmadığı gerekçesiyle İl Sağlık Müdürlüğü ilgilileri tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu iptal edildiği öğrenildi.

Ayrıca yapılan sigara içilecek alanın tavanının yanı sıra etrafının da tel örgüyle yapılmasının güvenlik gerekçesiyle mümkün olmadığına yönelik görüş bildiren yetkililer,“Bu bölümün ön tarafı uçakların bulunduğu apron kısmına bakmaktadır.Aynı zamanda sigara içmek için planlanan yasanın tarif ettiği sisteme de uymamaktadır dediler.