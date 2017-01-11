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Yaşam

Atatürk Havalimanı'nda seferler normale döndü

Bu arada son 24 saatte Türk Hava Yolları 301 kalkış yaparken 298 iniş gerçekleştirdi

11 Ocak 2017 13:37

İstanbul'da beş gündür etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle aksayan uçuşlar Atatürk Havalimanı'nda normale dönmeye başladı. Son 24 saatte iç ve dış hatlarda olmak üzere 839 sefer yapıldı.

Hava Şartlarının kötü olmasından dolayı beş gün süreyle havayolu şirketleri birçok seferini iptal etti, bazı seferlerde gecikmeli olarak yapıldı. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) geçen hafta sonu İstanbul'da beklenen kar ve fırtına nedeniyle uçuşlarla ilgili yeni bir planlamaya gitmiş. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması ve daha planlı yapılabilmesi için Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 30 kısıtlama kararı almıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda 75 uçak iniş yaparken 79 uçakta kalkış yaparak toplam 154 uçuş gerçekleşti. 

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün ise 419 uçak kalkarken 420 uçak indi. Böylelikle toplam 839 sefer yapılmış oldu.

Atatürk Havalimanı terminal içinde oluşan yoğunluk ve havayolu şirketlerine ait bilet satış zofislerinin önünde kuyruklar azaldı.

Bu arada son 24 saatte Türk Hava Yolları 301 kalkış yaparken 298 iniş gerçekleştirdi.

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