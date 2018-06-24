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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU

  *Oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra oyunu kullandıktan sonra yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarına gitmek isteyenler havalimanında yoğunluğa neden oldu

24 Haziran 2018 17:51


 
*Oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra oyunu kullandıktan sonra yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarına gitmek isteyenler havalimanında yoğunluğa neden oldu.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA 
Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda yoğunluk yaşanırken, tatilini yarıda kesip oy kullanmak için İstanbul\'a gelen yolcular arasında ünlü isimler de yer aldı.
Atatürk Havalimanı\'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra oyunu kullandıktan sonra yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarına gitmek isteyenler havalimanına geldi. Kontuar ve pasaport noktalarında yolcu yoğunluğu gözlemlenirken, geliş terminallerinde ise oy kullanmak için tatillerini yarıda kesen yolcuların yoğunlukları yaşandı. 
 
OY KULLANMAK İÇİN PAZAR GÜNÜ DÖNDÜM
Tatil için Bodrum\'da bulunan ve oy kullanmak için tatilini yarıda kesip İstanbul\'a geldiğini belirten ünlü şarkıcı Şevval Sam, “Yoğun bir sene geçirdik. Tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Dalaman\'dan 1,5 saatlik uzaklıkta bir yerde tatil yaptım. Bugün İstanbul\'a oy vermek için geldim. Kesinlikte oy kullanmak için bugün dönüş tarihini seçtim\" dedi. 
 
VALİZİNİ ALDI OY KULLANAMA GİTTİ 
İstanbul\'a dönen yolcular arasında bulunan Selami Şahin ise , “Öncelikle ben müzik adamıyım. Ben daima Tanrı\'dan dilediğim şu; Ülkemize kim hayırlı olacak ise o başa gelsin, o olsun. Ben ailemle, çocuklarımla bir takım düşüncelerimizi hesap etmeden yola çıkmıyoruz. Kime oy vereceğimizi ailece karar veriyoruz. İlk önce bagajımızı alıp okula gidip oyumuzu kullanacağız sonra eve geçeceğiz\" dedi. Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu ise oy kullanmak için İstanbul\'a geldiğini ve Çarşamba günü Dalaman\'a gideceğini söyledi. 
 
BU SEÇİMİ HEYECANLA BEKLEDİK 
Dalaman\'da tatilde olan İrfan Fındıkçı, “Tatil gayet güzeldi bugünü heyecanla bekledik. Şimdi Tekirdağ\'a oy kullanmak için gidiyorum. Üç ay önce bu tatil planını ve dönüş tarihini belirlemiştik\" derken, bir diğer yolcu Büşra Soycan ise seçim haftası olduğu için dönüşü Pazar gününe aldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:
-Yoğunluktan görüntüler
-Yolculardan görüntüler
-Pasaport noktalarından görüntüler
-Şevval Sam röp
-Selami  Şahin röp
-Onur Büyüktopçu ile röp
-Yolcular ile röp
-Detaylar 
 
 

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