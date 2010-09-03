Atatürk Havalimanında şarbon paniği

T24- Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda görev yapan ve gelen kargoları teslim alan Amerikalı bir asker, dün gelen kargo paketlerinden birini şüphe üzerine açınca bir tozla karşılaştı.



Durumun Atatürk Havalimanı yetkililerine bildirilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Sağlık Denetleme Merkezi olaya müdahale etti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UM-KE) Atatürk Havalimanı'na gönderildi.



NTV'de yer alan habere göre, ekipler, kargoda bulunan tozun şarbon olabileceği ihtimaline karşı NATO'da görevli 6 Amerikalı asker ile bir Türk görevliyi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak karantinaya aldı.

Şarbonlu olduğundan şüphe edilen paket ise incelenmek üzere laboratuvara götürülürken, sonuçların 2 günde belli olacağı bildirildi.

Şüpheli tozun bulunduğu kargoyu taşıyan araç, Çelebi Yer Hizmetleri'ne çekilerek koruma altına alındı.