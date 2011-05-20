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Yaşam

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ''RÖTAR'' PROTESTOSU  İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 02:24

-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ''RÖTAR'' PROTESTOSU  İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Onur Air'in İstanbul-Antalya seferini yapacak uçağında meydana gelen teknik arıza dolayısıyla yaşanan 3.5 saatlik rötar, yolcular tarafından protesto edildi.  Alınan bilgiye göre, Onur Air'in saat 16.45'te İstanbul'dan Antalya'ya gidecek SQ-024 sefer sayılı uçağında teknik arıza meydana geldi. Antalya'ya gitmek için Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminaline gelen yolcular, uçağın kalkmaması üzerine yetkililerden bilgi almaya çalıştı.  Yetkililerden yeterince bilgi alamadıklarını iddia eden yolcular, uçağın kalkış saati uzayınca durumu alkışlarla protesto etti. Bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı kontuarı ve camları yumruklayan bazı öfkeli yolcuları, emniyet güçleri sakinleştirdi.  Öfkeli yolcular nedeniyle yer hizmetleri veren görevlilerin işlem yapamamasından dolayı Onur Air'in diğer seferleri de gecikmeli olarak gerçekleşti.  Arızalı uçağın yerine yeni bir uçağın tahsis edilmesinin ardından, alanda bekleyen yolcular yaklaşık 3.5 saatlik gecikmeyle Antalya'ya gitti.

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