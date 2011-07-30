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Yaşam

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA RÖTAR İSTANBUL (A.A)

30 Temmuz 2011 19:27

-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA RÖTAR İSTANBUL (A.A) - 30.07.2011 - Atatürk Havalimanında yaşanan sistem arızası nedeniyle uçuşlarda aksaklıklar meydana geldi. Atatürk Havalimanı'ndaki Havacılık Sabit Telekomünasyon Ağında (AFTN) meydana gelen bir arıza nedeniyle uçakların geliş ve gidişlerinde iki saate varan gecikmeler yaşandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, AFTN sisteminin, mesajların alınıp verildiği bilgisayarların bağlı bulunduğu sistem olduğununu belirterek, bu sistemin devre dışı kalması nedeniyle mesajların manuel olarak geçildiğini kaydetti. Sistemin manuele geçmesi nedeniyle gecikmelerin doğal olduğununu belirten yetkililer, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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