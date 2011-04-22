-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA REKOR İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Atatürk Havalimanı'nda, dün 946 uçak inişi ve kalkışı ile uçuş trafiğinde Türkiye rekoru kırıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürü Celal Özuğur'dan alınan bilgiye göre, 21 Nisan'da 477 uçak inişi ve 469 da kalkışı olmak üzere toplam 946 uçuşun gerçekleştiği Atatürk Havalimanı'nda Türk sivil havacılığının en yoğun hava trafiği yaşandı. Aynı gün Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı ise 98 bin 203 kişi oldu. Atatürk Havalimanı'nda 2008 yılında en yoğun iniş-kalkış yapılan uçak trafiğinin 929, 2010 yılında ise 932 olarak gerçekleştirildiğini belirten Özuğur, 21 Nisan'da Türkiye'de en yoğun hava trafiğine şahit olunduğunu söyledi. Yılın Nisan ayında bu rakamlara ulaşmanın oldukça sevindirici olduğunu ifade eden Özuğur, yaz aylarında Atatürk Havalimanı'nda yeni rekor beklediklerini kaydetti. Özuğur, son zamanlarda DHMİ olarak yaptıkları yatırımlarla Atatürk Havalimanı'nın daha verimli hale getirildiğini sözlerine ekledi.