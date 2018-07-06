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Atatürk Havalimanı'nda pırlanta operasyonu

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda İran uyruklu bir kişinin valizinden 165,44 gram pırlanta ele geçirildi

06 Temmuz 2018 15:52

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
ATATÜRK Havalimanı\'nda İran uyruklu bir kişinin valizinden 165,44 gram pırlanta ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurtdışından yasadışı yollardan pırlanta getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri Atatürk Havalimanı çıkışında Dubai\'den gelen bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Ekipler İran uyruklu M.K.\'nın üst aramasını yaptı. Şüphelinin üstünde birşey bulamayan polis ekipleri valizi X-Ray cihazından geçirdi. Valizde yapılan aramada kuruyemiş poşetleri içine gizlenmiş 165,44 gram ağırlığında pırlanta ele geçirdi. Polis ekipleri M.K.\'yı Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirdi. İfadesine başvurulan M.K. hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatıldı.

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