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BBC Türkçe

Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı: 4 yaralı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel bir jet acil iniş sırasında pistten çıktı ve yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Jetteki 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

29 Nisan 2018 20:30

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda özel bir jet acil iniş sırasında pistten çıktı ve yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Jetteki 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-KON kuyruk tescilli özel bir jet, bir süre sonra kuleye arıza bildirimi yaparak iniş için izin istedi.

Daha sonra inişe geçen uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı. Doğan Haber Ajansı, uçağın iniş takımlarında arıza olduğunu yazdı.

Uçağın alev alması üzerine, bölgeye havalimanı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçakta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan iki pilot, bir hostes ile yolcunun uçaktan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, uçaktakilerin hastanede tedavi altına alındıklarını, durumlarının iyi olduğunu ve hepsinin Türkiye vatandaşı olduğunu açıkladı.

Vali Şahin, Atatürk Havalimanı'ındaki uçuşların bir süre etkilendikten sonra normale döndüğünü duyurdu.

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