T24 LogoT24 Logo
Politika

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OY VERME İŞLEMİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI İSTANBUL (A.A)

02 Ağustos 2010 16:22

-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OY VERME İŞLEMİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Atatürk Havalimanı'nda, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırlıklara başlandı. Sınır kapılarında oy verme işleminin yarın başlayacak olması dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde oy verme işlemlerinin yapılacağı paravanlar ile bilgi kontrol işlemleri için kullanılacak bilgisayarlar kuruldu.   Alınan bilgiye göre, dış hatlar terminalinde geliş ve gidiş katlarına toplam 15 sandık konulacak ve sandık başlarında 3 vardiya halinde 300'ün üzerinde kişi görev yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24