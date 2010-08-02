-ATATÜRK HAVALİMANI'NDA OY VERME İŞLEMİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Atatürk Havalimanı'nda, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırlıklara başlandı. Sınır kapılarında oy verme işleminin yarın başlayacak olması dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde oy verme işlemlerinin yapılacağı paravanlar ile bilgi kontrol işlemleri için kullanılacak bilgisayarlar kuruldu. Alınan bilgiye göre, dış hatlar terminalinde geliş ve gidiş katlarına toplam 15 sandık konulacak ve sandık başlarında 3 vardiya halinde 300'ün üzerinde kişi görev yapacak.