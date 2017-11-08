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Yaşam

Atatürk Havalimanı'nda otobüsle traktör çarpıştı

Kazada otobüs şoförü ile bir pilot ve iki kabin memuru hafif yaralandı

08 Kasım 2017 00:47

Atatürk Havalimanı apronunda kabin ekibini taşıyan araç ile bagajları taşıyan traktör çarpıştı. Olayda araç şoförü ile bir pilot ve iki kabin memuru hafif yaralandı.

Atatürk Havalimanı apronunda akşam saatlerinde uçuştan dönen kabin ekibini taşıyan Turkish Ground Services (TGS) aracı ile Çelebi'ye ait bagajları taşıyan traktör seyir halindeyken çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kabin ekibini taşıyan araç, savrularak park halindeki başka bir kamyonete çarptı. Kazada şoförün yanı sıra bir kaptan pilot ve iki hostes hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan uçuş ekibine ayakta müdahale etti.

TGS aracını kullanan şoför ise tedbir amacıyla ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Daha sonra hasar gören araçlar olay yerinden kaldırıldı.

 

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