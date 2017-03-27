Atatürk Havalimanı'nda leylek alarmı

Avrupa'dan Afrika'ya göç eden leylekler Atatürk Havalimanı'nda alarma neden oldu. Göç yolu üzerinde bulunan havalimanında iniş ve kalkış yapacak uçakların pilotları ile kontrolörler kuş sürüleri ile ilgili anonslar yapıyor.

Havalimanı etrafında zaman zaman yoğun kuş faaliyeti bulunduğunda pistler düzenli aralıklarla özel donanımlı araçlarla kontrol ediliyor. Ayrıca meydan civarında kuş faaliyeti olduğu bilgisi sürekli olarak pilotlara veriliyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, pilotların son günlerde kuş sürüleriyle ilgili Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bilgi vermeleri ses kayıtlarına yansıdı. Bir pilot, "Kuş sürüleri sağımızdan ve solumuzdan güneye doğru deniz seviyesinden hareket ediyor" bilgisini verince kontrolörler de olası çarpma tehlikelerine karşı kuş sürüleri bilgisini pilotlarla paylaşıyorlar.

Göç eden leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak uçaklar için tehlike oluştururken, Atatürk Havalimanı'nda kuşlar en çok Ataköy-Florya yönündeki pistin yaklaşma yüzeyi, Sefaköy, Ataköy tarafındaki pist başlarında ve Florya yönündeki yaklaşma yüzeyinde tespit ediliyor. Kuşlar pist başlarında 0-10 metre ve yaklaşma yüzeylerinde 0-1000 metre aralıklarında görülüyor.