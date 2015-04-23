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Yaşam

Atatürk Havalimanı'nda köpek alarmı; 2 uçak pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı'nda piste girn köpekler nedeniyle uçaklar iniş yapmakta zorlandı

23 Nisan 2015 22:53

Atatürk Havalimanı'nda dün sabah piste çıkarak 3 uçağın pas geçmesine neden olan köpekler, akşam saatlerinde yine ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde kalkış için taksi yolunda ilerleyen bir pilot 3 köpeği görünce, iniş için alçalmaya başlayan 2 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Atatürk Havalimanı'ndan kalkış için hazırlanan bir uçağın pilotu, taksi yolu üzerinde gezen 3 köpek gördü. Uçağın kaptan pilotu, durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Kule personeli de itfaiye ekiplerine durumu bildirerek, taksi yolundaki köpeklerin çıkarılmasını istedi.

Bu sırada iniş için sıra bekleyen Türk Hava Yolları'nın Ercan-İstanbul ve Ljubljana-İstanbul seferini yapan 2 yolcu uçağı, tedbir amaçlı olarak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

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