Atatürk Havalimanı'nda kaza

Tebriz seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağının sağ arka lastiğine Turkihs Ground Service (TGS)’e ait araç çarptı.



Kaza saat 23.50'de, THY’ye ait TK-882 sefer sayılı İstanbul-Tebriz seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına, kalkışından kısa bir süre önce apronda yer hizmetleri veren TGS firmasına ait operasyon aracının çarması üzerine meydana geldi. Çarpma sonucu uçağın sağ arka lastiğinde hasar oluştu. Lastikteki hasarın giderilmesi için uçak, hangara çekilirken uçakta bulunan 158 yolcu da, THY’ye ait başka bir uçakla 02.25’de Tebriz’e gönderildi.



