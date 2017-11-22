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Atatürk Havalimanı'nda iki uçağa bomba ihbarı; ihbar boş çıktı (3)

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-UKRAYNA Havayolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Kiev ve Odessa seferini yapan iki uçağına bomba ihbarı yapıldı

22 Kasım 2017 22:13

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-UKRAYNA Havayolları\'nın İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Kiev ve Odessa seferini yapan iki uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle iki uçak da güvenli bir park alanına çekildi ve bomba araması yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren aramalar sonucunda herhangi bir şeye rastlanmadı. Yolcular uçaklara alınmaya başlandı. 
Ukrayna Havayolları\'nın İstanbul-Odessa seferini gerçekleştirmeye hazırlanan Boeing 737 tipi uçağı, saat 16.30 sıralarında kalkış yapmak için Atatürk Havalimanı\'nda pist başına doğru ilerlediği sırada, şirketin İstanbul\'daki ofisine Ukrayna\'dan gelen bir telefonla bomba ihbarı yapıldı. İhbar nedeniyle şirket yetkilileri durumu yetkililere bildirerek uçuşun durdurulmasını istedi. Bunun üzerine Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, uçağın kaptan pilotu ile irtibata geçerek pist başından geri dönmesini istedi. Aynı saatte Kiev seferini yapmaya hazırlanan Ukrayna Havayolları uçağı da yolcu alımı durduruldu. İhbar nedeniyle iki uçak da güvenli bir park alanına çekildi.  Her iki uçakta bomba araması yapıladı. Yaklaşık 3 saat süren aramalar sonucunda herhangi bir şeye rastlanmadı. Yolcular uçaklara alınmaya başlandı. 

BİZİ İHBAR NEDENİYLE UÇAKTAN İNDİRDİLER
Ukrayna Havayolları\'na ait uçakla Kiev\'e giden yolculardan Şeref Özbay, “Kalkış zamanı var diye geldik. Pasaport kontrolleri yapıldı. Yaklaşık 100 kişi kadar içeri alındı sonra aniden durduruldu. Daha sonra bomba ihbarı yapıldığı bize söylendi ve bizi dışarı çıkardılar. Herhalde telefonla birisi ihbar etmiş. Kaptan girişleri kapatın demiş. Uçağa giren yolcular da dışarı çıkartılacak denildi. Biz de şuanda beklemedeyiz\" dedi.
(FOTOĞRAF)

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