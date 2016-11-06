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Yaşam

Atatürk Havalimanı'nda iki kişi havaya ateş açılarak durduruldu

Olay yeri inceleme ekipleri motosikletin selesinde bıçak ve elektroşok cihazı buldu

06 Kasım 2016 11:14

Atatürk Havalimanı'na polisin dur ihtarına uymayıp motosikletle girmeye çalışan 2 kişiden biri havaya ateş açılarak, diğeri de yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, olay, 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı girişinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı girişinde görev yapan polis ekipleri üzerinde iki kişinin bulunduğu bir motosikleti durdurarak incelemek istedi. Motosiklet sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak havalimanı istikametine kaçmaya çalıştı. Bu sırada uygulama noktasında ki polis ekipleri havaya uyarı ateş açarak şüphelilerin peşine düştü. Ekipler önlem için havalimanı araç giriş-çıkış trafiğini durdurdu. Yaşanan olayla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Biri yakalandı, diğeri 2 saat sonra yakalandı

Şüphelilerden biri havaya açılan uyarı ateşleri sebebiyle motosikletten inerek teslim oldu. Diğer şüpheliyse motosikletle kaçmaya devam etti. Kısa süre kaçan şüpheli motosikleti bırakıp yaya olarak iç hatlar terminali otoparkına girdi. Polis ekipleri motosikleti bırakıp kaçan şüpheliyi yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yakaladı.

Bomba yok, bıçak ve elektroşok cihazı var

Şüphelilerin terk edip kaçtığı motosiklette de Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Bomba imha uzmanı, motosikletin selesini fünye ile kontrollü olarak patlattı. Olay yeri inceleme ekipleri motosikletin selesinde bıçak ve elektroşok cihazı buldu.

Yakalanan şahıslardan birisinin hırsızlıktan kaydı bulunuyor

Polis ekipleri şüphelilerle ilgili yaptığı detaylı incelemede şüphelilerin herhangi bir terör olayıyla bağlantılarının bulunmadığını belirledi. Ekipler şüphelilerin 22 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed H.H. ve hırsızlık suçundan 5 kaydı bulunan Mecnun K. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri gözaltına alınan şüphelilerin aşırı derecede alkollü olduğunu ve havaya açılan uyarı ateşinden korkarak kaçtıklarını öne sürdü.

Vali Şahin Twitter'dan açıkladı

Olayın ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter'den açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, "Bu gece Atatürk Hava Limanında dur ikazına uymayan motosikletli 2 kişi polisimizce havaya ateş edilmek suretiyle durdurularak yakalanmıştır. İlk incelemede şahısların üzerinde herhangi bir silah veya patlayıcı madde bulunmamıştır.

Havalimanı yolcu giriş ve çıkışlarına açıktır. Vatandaşlarımızın bunun dışındaki bilgilere itibar etmemelerini rica ediyorum" dedi. Olay nedeniyle havalimanına girmek isteyen vatandaşlar ise ana kapıda araçlarından inip yürümek zorunda kaldı.

THY: Uçuşlarımız devam etmektedir

Atatürk Havalimanı'ndaki olaya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Atatürk Havalimanı çıkışlı uçuşlarımız devam etmektedir' dedi.

Polis, şahsın nezaretinde Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bulunan adresinde yaklaşık 1 saat incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından yeninden havalimanı karakoluna getirilen şüpheli şahıs basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

 

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