T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk Havalimanı’nda haftasonu hareketliliği

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE'NİN en yoğun yolcu ve trafiğinin yaşandığı Atatürk Havalimanı’nda dün 150 bin 571 yolcuya hizmet verilirken, bin 469 uçak iniş ve kalkış yaptı

09 Eylül 2017 14:07

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE\'NİN en yoğun yolcu ve trafiğinin yaşandığı Atatürk Havalimanı’nda dün 150 bin 571 yolcuya hizmet verilirken, bin 469 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak şunları söyledi: “Atatürk Havalimanı’nda 08.09.2017 Cuma günü 150 bin 571 yolcuya hizmet sunuldu. İniş kalkış yapan uçak sayısı bin 469 oldu. Hareketliliğin devam ettiği Antalya Havalimanımızda ise aynı gün 126 bin 694 misafirimize hizmet verildi. 721 uçak trafiği gerçekleşti.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBULDHA TÜRKİYEAtatürk HavalimanındaKonuylaDevlet Hava MeydanlarıDHMİ Genel Müdürü Funda OcakHavalimanındaCumaHareketliliğinAntalya Havalimanımızda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24