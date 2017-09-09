Atatürk Havalimanı’nda haftasonu hareketliliği

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE\'NİN en yoğun yolcu ve trafiğinin yaşandığı Atatürk Havalimanı’nda dün 150 bin 571 yolcuya hizmet verilirken, bin 469 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak şunları söyledi: “Atatürk Havalimanı’nda 08.09.2017 Cuma günü 150 bin 571 yolcuya hizmet sunuldu. İniş kalkış yapan uçak sayısı bin 469 oldu. Hareketliliğin devam ettiği Antalya Havalimanımızda ise aynı gün 126 bin 694 misafirimize hizmet verildi. 721 uçak trafiği gerçekleşti.”