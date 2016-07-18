Atatürk Havalimanı'nda gri ve yeşil pasaportlulara işlem yaptırılmadı

Atatürk Havalimanı'nda bugün sabah saatlerinden itibaren yurtdışına çıkmak isteyen yeşil ve gri pasaport sahipleri ile kimlikle KKTC’ye gitmek isteyenlere işlem yaptırılmadı.

Darbe girişimi sonrasında oluşturulan bir merkezde, GBT sisteminde adı olmayanların isimleri de yurtdışına çıkışlarda sorgulanmaya başlandı. Yolcular bu merkezden alınan talimatla, isimleri listelerde yoksa çıkış yapabiliyorlar.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yetkililer, bu pasaportları taşıyan yolcuların, uçaklarını kaçırmamaları için havalimanına kendilerinden asgari istenen saatten daha önce gelmelerini istediler.

Saatlerce kuyrukta beklediler

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde pasaport polisleri aldıkları talimatla kamu görevlileri ve ailelerinin alabildiği yeşil pasaport ile resmi vazifeyle görevlendirilen kişilerin alabildiği gri pasaport sahipleri ve KKTC’ye kimlikle gidecekler yurtdışına çıkışlarını bekletmeye başladı. Devlet memurları, konsolosluk çalışanları, akademisyen ve sporcular uçamadıkları için saatlerce kuyrukta bekledi ve uçaklarını kaçırdılar. Saatlerce bekleyenler, basın mensuplarına yaşadıklarıyla ilgili şikayette bulundular.

Uzun kuyruklar oluşan Atatürk Havalimanı'nda, pasaport polisleri de yolculara sözlü olarak yaptıkları açıklamada; kimlik bilgilerinin merkeze bildirildiğini uçabilir bilgisi gelenlerin işlemlerinin yapılacağını söylediler.