Atatürk Havalimanı'nda FETÖ gözaltısı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-AMERİKA Birleşik Devletleri\'ne (ABD) gitmek üzere arife günü Atatürk Havalimanı\'na ailesiyle birlikte gelen Mustafa Arslan FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Arslan\'ın bir şirkette genel müdürlük görevini üstlendiği öğrenildi. Hakkında yurtdışına çıkma yasağının da bulunduğu belirtilen Arslan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Arslan\'ın üst aramasında bulunan 1 doların polisin delil listesine girdiği öğrenildi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre KHK ile kapatılan Sızıntı Dergisi ve Florya İşadamları Dermeği\'ne üyeliği bulunan Arslan\'ın örgütün üst yöneticileriyle telefon görüşmeleri yaptığı da belirlendi.

Mustafa Arslan\'ın emniyette FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını, ABD\'ye şirketinin gerçekleştirdiği yatırımların sorumlusu olduğu için gittiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arslan, Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Arslan Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

