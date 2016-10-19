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Yaşam

Atatürk Havalimanı'nda çevik kuvvet minibüsü, yer görevlisine çarptı!

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Beyza Arslan, hastaneye kaldırıldı

19 Ekim 2016 11:41

Atatürk Havalimanı’nda çevik kuvvet polislerinin içinde bulunduğu minibüs, karşıdan karşıya geçen Çelebi Yer Hizmetleri Görevlisi Beyza Arslan’a (24) çarptı. Arslan’ın beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, kaza İstanbul Atatürk Havalimanı Jandarma ve VİP binasının bulunduğu nizamiye önünde meydana geldi.

İddiaya göre çevik kuvvet polislerini taşıyan 34 NJ 983 plakalı sivil minibüs değişim için saat 22.40 sıralarında VİP binasına gidiyordu. çevik kuvvetminibüsü vardiyasını tamamlayıp karşıdan karşıya geçmeye çalışan Beyza Arslan’a çarptı. Olay yerine hemen ambulans çağrıldı.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Arslan Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Minibüsü kullanan polis memuru ise ifadesi alınmak üzere Havalimanı Karakol’a götürüldü. Olayın ardından Çelebi Yer hizmetleri çalışanları ve çevik kuvvet polislerinin üzgün olduğu gözlendi.

Çevik kuvvet polislerinde sorumlu amir ise yanına aldığı çelebi yer hizmetleri çalışanlarını yalnız bırakmayarak hastaneye beraber gittiler.

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