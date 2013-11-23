Atatürk Havalimanı'nda bomba paniği

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı önünde bırakılan bagaj taşıma arabası üzerindeki çanta, havalimanında hareketli saatler yaşanmasına neden oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre havalimanında görevli polis memurları tarafından çantanın saat 20.30 sıralarında fark edilmesi üzerine bomba olabileceği ihtimaline karşılık ilk olarak çanta etrafında geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturuldu. Ayrıca geliş katı araç trafiğine kapatıldı ve bomba uzmanı çağırıldı. Bomba uzmanı gelerek, müdahale kıyafetlerini giydi. Daha sonra bagaj taşıma arabası üzerindeki çantaya fünye yerleştirerek, çantadan uzaklaştı ve kontrollü şekilde patlatma gerçekleştirdi. Yapılan incelemede bomba uzmanının fünye ile müdahale ettiği çantanın içinde kadın giysileri olduğu görüldü. Bomba uzmanının yaptığı kontrollerde bomba izine rastlanmamasının ardından havalimanı trafiği açılarak, normale döndü.