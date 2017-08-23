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Yaşam

Atatürk Havalimanında bayram izdihamı

Havaalanında uzun kuyruklar oluştu

23 Ağustos 2017 17:19

Bakanlar Kurulu tarafından Bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasının ardından tatilin yoğunluğu Atatürk Havalimanı’nda bugünden itibaren hissedilmeye başlandı.Tatil yoğunluğu başlayan havaalanında uzun kuyruklar oluşurken, uçaklarda yer bulmak zorlaştı. 

10 günlük Kurban Bayramı tatilinin yoğunluğu

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda  30 Ağustos ve Kurban Bayramı tatillerine üç günlük yıllık izinlerini ekleyen bazı tatilcilere hacı adaylarının gidişi de eklenince kontrol noktalarındaki yoğunluk oldukça arttı.

Atatürk Havalimanı’nda da terminal giriş kapıları, biniş bankolarında ve pasaport kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak yolcuların uçaklarına yetişmesini sağladı.

Bayram için şimdiden Türkiye’ye akın akın gelen gurbetçi kafileleri dikkat çekerken turizm bölgelerine uçuş yapan uçaklarda yer bulmak da zorlaştı.

Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarında son günlerde doluluk oranlarında önemli artışlar oldu.

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