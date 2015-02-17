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Atatürk Havalimanı'nda altın operasyonu

Bir yolcunun üstünde 29.98 kilogram ağırlığında külçe altın yakalandı

17 Şubat 2015 15:16

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir yolcunun üstünde 29.98 kilogram ağırlığında külçe altın yakalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, Atatürk Havalimanı'na tarifeli olarak gelen bir uçağın yolcu listesinde risk analizi yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda sık seyahat etmesi ve valiz ağırlığından şüphe duyulan Türk uyruklu bir şahsın çantaları X-Ray'e sevk edilip, şüpheli yoğunluk tespiti üzerine söz konusu çantalar takibe alındı.

ANKA’da yer alan habere göre, söz konusu şahsın "Gümrüğe tabii eşyam yok" anlamına gelen "Yeşil Hat"tan geçmesi üzerine şahıs ve çantaları tekrar X-Ray kontrolünden geçirildi.

Daha sonra Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'ne götürülen şahıs ve eşyaları detaylı olarak arandı. Şahsa ait iki adet valiz ve laptop çantasında yapılan kontrollerde yolcu beraberi muafiyet sınırlarını aşan herhangi bir eşyaya rastlanılmadı. Ancak şahsın yapılan üst aramasında, üzerinde bulunan yeleğin ceplerinde yaklaşık değeri 2 milyon 638 bin 240 TL olan 29,98 kilogram ağırlığında külçe altın cinsi eşya ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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