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Kahve şişelerinden kaçak altın çıktı

Kahve şişelerine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 405 bin lira olan 4 kilo 264 gram altın ele geçirildi

26 Nisan 2013 17:33

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir araçta yapılan aramada kahve kutularına gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 405 bin lira olan 4 kilo 264 gram altın ele geçirildi.
 
Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Türk plakalı bir yolcu otobüsü, şüphe üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

Risk analizleri kapsamında yolculara ait bagajlar X-ray taramasından geçirildi.

Yapılan elektronik tarama sonucunda yolculardan Türk uyruklu İ.H.’ye ait çantada şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan detaylı aramada şahsın çantasının içerisinde bulunan kahve şişelerine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 405 bin lira olan 4 kilo 264 gram altın ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıs, gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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