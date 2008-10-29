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Kültür-Sanat

Atatürk Havalimanı'nda "Cumhuriyet Sergisi"

Cumhuriyet'in 85. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Havalimanı'nda "Cumhuriyet Sergisi" açıldı.

29 Ekim 2008 02:00

Cumhuriyet'in 85. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Havalimanı'nda "Cumhuriyet Sergisi" açıldı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki TAV Havalimanları Holding (TAV) Galeri'de açılan sergide, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı dönemlerde çekilen ve az rastlanan resimleri yer alıyor.

TAV Kurumsal İletişim Koordinatörü Bengi Vargül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 85. yılı kapsamında gerçekleştirdikleri sergiyle, yolculara geçmişten bugüne bir yolculuk yaptırdıklarını söyledi.

Vargül, "Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilanına kadar herkesi gururlandıran başarılarla birlikte, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i ve sonrasında her alanda yaşanan yenilik hareketlerini fotoğraflarla anlatan sergi, İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da yolcularımızla buluşuyor" dedi.

Serginin açılışının ardından TAV çalışanlarınca tüm yolculara Türk bayrağı dağıtıldı.

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