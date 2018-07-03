ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 30 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Gurbet GÖKÇE/İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Atatürk Havalimanı\'nda Brezilya\'dan İstanbul aktarmalı Bağdat\'a giden yolcunun valizlerinde oyuncaklar arasına gizlenmiş piyasa değeri 10 milyon lira olan 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği bünyesinde görev yapan narkotik grubu, yaptığı risk analizinde Brezilya\'nın Sao Paulo kentinden THY uçağıyla İstanbul aktarmalı Irak\'ın başkenti Bağdat\'a giden Brezilya uyruklu Wilco da Conceiçao Araujo isimli yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi. Uçağın havalimanına inmesinin ardından narkotik ekipleri, yolcunun iki adet bagajı narkotik dedektör köpekler \'Csacsi\' ve \'Csonti\' ile kontrol etti. Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan valizlerde oyuncaklar aralarına gizlenmiş olarak bulunan vakumlu poşetler, uyuşturucu test cihazına tabi tutuldu. Cihazların \'kokain\' sonucu verdiği valizlerde 30 kilo 480 gram kokain ele geçirildi. Kokainin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi.

Narkotik ekipleri daha sonra gerekli güvenlik önlemlerini alarak Bağdat\'a gidecek olan uçağa binmek üzere olan kokain bulunan valizlerin sahibi Wilco da Conceiçao Araujo gözaltına alındı. Gözaltındaki Araujo ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen uyuşturucular

-Oyuncaklar ve uyuşturucu

-Uyuşturucunun gümrük muhafaza ekiplerince incelenmesi

-Uyuşturucunun tahlil edilmesi

-Cihazda uyuşturucunun cinsinin bulunması

-Detaylar